Непомнящий одержал победу над Ган-Эрдене в первой партии первого раунда КМ по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами победил монгольского шахматиста Сугара Ган-Эрдене в первой партии первого раунда на Кубке мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

В других партиях китаец Дин Лижэнь черными оказался сильнее представителя Папуа - Новой Гвинеи Шона Пресса. Голландец Аниш Гири белыми переиграл представителя Бангладеша Мухаммеда Фахада Рахмана. Француз Максим Вашье-Лаграв черными победил нигерийца Даниэля Анвули. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров черными победил Фи Антенаина Ракотомахаро из Мадагаскара.

Американец Уэсли Со белыми одержал победу над костариканцем Серхио Дураном Вегой. Китаец Юй Янъи белыми переиграл иранца Эхсана Гаема Магами. Вторые партии первого раунда пройдут в среду. Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.