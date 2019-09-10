СМИ: велогонщики Винокуров и Колобнев могут быть приговорены к шести месяцам тюрьмы

ТАСС, 10 сентября. Прокуратура Бельгии потребовала шестимесячного тюремного заключения для бывших велогонщиков - казахстанца Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева. Об этом сообщает портал HLN.

Ранее Колобневу и Винокурову были предъявлены обвинения в сговоре во время одной из гонок. Прокуратура также потребовала оштрафовать Винокурова на €100 тыс., Колобнева - на €50 тыс., а также конфисковать €150 тыс. с его банковского счета.

Прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке в 2012 году. По данным следователей, Винокуров выплатил Колобневу €150 тыс., чтобы россиянин уступил ему на финише гонки Льеж - Бастонь - Льеж в 2010 году. В качестве доказательства вины спортсменов прокуратура имеет переписки велогонщиков и банковские документы. Оба спортсмена отрицают свою вину.

Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2000, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Колобнев в 2008 году завоевал бронзу Олимпийских игр, также он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.