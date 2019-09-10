Бородюк: футболисты молодежной сборной России не проявили характер в матче с болгарами

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки сборной России по футболу не смогли проявить характер во встрече отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2021 года против команды Болгарии. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер молодежной сборной России Александр Бородюк.

Во вторник российские футболисты сыграли вничью с болгарами (0:0), матч проходил в Софии. "Болгары навязали плотную борьбу, наши не смогли этому ничего противопоставить. Некоторые футболисты сегодня не проявили своих лучших качеств, не получилось забить, но были опасные моменты, которые не смогли реализовать, а гол мог изменить сценарий игры. Соперники тоже ничего не создали, но у нас сегодня не было ни комбинаций, ни розыгрышей, всю борьбу нападающие проиграли, болгары не давали техничным футболистам развернуться в средней линии", - сказал Бородюк.

"Для согласованных действий между игроками требуется время. Все говорят, что у нас хорошее поколение в этой сборной, футболисты выходят в основных составах своих клубов, но видно, что они не до конца понимают друг друга. Все мы желаем нашим ребятам показывать хороший результат, ведь все являются замечательными футболистами, обладают высоким потенциалом. Однако для достижения результата необходимо проявлять характер и демонстрировать максимум своих возможностей", - подчеркнул специалист.

Сборная России выступает в группе с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии, по ходу группового этапа соперники сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть чемпионата Европы, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. На континентальном первенстве выступят 12 сборных, в их числе будут хозяева соревнований - команды Венгрии и Словении.

В следующем матче сборная России в Екатеринбурге примет команду Польши. Болгарские футболисты дома сыграют против оппонентов из Сербии. Обе встречи пройдут 11 октября.