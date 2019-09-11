"Манчестер Юнайтед" заинтересован в футболисте дортмундской "Боруссии" Санчо

ТАСС, 11 сентября. Английский нападающий немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейдон Санчо попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на слова спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка.

"Горячая тема сейчас - это Санчо и "Манчестер Юнайтед". Его переговоры с клубом и мои - с его представителями. Встреча состоялась, но, насколько я знаю, независимо от того, сколько денег они предлагают, "Боруссия" не отпустит Джейдона этим летом. Важно, что и сам игрок не собирался делать данный шаг этим летом", - сказал Цорк.

19-летний Санчо является обладателем Суперкубка Германии, также на его счету победа в чемпионате мира среди игроков не старше 17 лет в составе английской команды. С основной сборной Англии он стал бронзовым призером Лиги наций.

Санчо выступает за "Боруссию" с августа 2017 года, за это время он провел в составе немецкого клуба 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 27 голевых передач. В составе национальной команды Англии Санчо провел восемь встреч и забил два мяча. Портал Transfermakrt оценивает англичанина в €100 млн.