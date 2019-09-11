Тренер Джонс: российских регбистов вдохновят заполненные трибуны на матче открытия КМ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Заполненные трибуны и активность болельщиков вдохновят сборную России по регби в матче открытия Кубка мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер сборной России по регби Лин Джонс.

Кубок мира пройдет в Японии, в матче открытия 20 сентября российские регбисты сыграют с японской командой. Встреча состоится в Токио.

"У нас есть шанс обыграть японцев, вероятность - 25 процентов, а мощная поддержка только вдохновит регбистов. Для наших ребят это прекрасная возможность сыграть перед 60 тысячами болельщиков, как это может не радовать? - отметил специалист. - В Великобритании мы заряжаемся энергией от фанатов, даже если они болеют против нас, это только дает мотивацию к победе. В последнем матче мы показали наш серьезный настрой, что мы не будем отступать на чемпионате мира".

Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе, проиграв все четыре матча предварительного раунда.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября.