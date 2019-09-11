Джонс: россияне смогут одержать первую победу в матче КМ по регби при правильном настрое

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские регбисты при правильном настрое смогут впервые в истории одержать победу в матче на Кубке мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер российской команды Лин Джонс.

Кубок мира пройдет в Японии, в матче открытия 20 сентября российские регбисты сыграют с японской командой. Помимо сборных России и Японии, в группе А сыграют команды Самоа, Шотландии и Ирландии.

"У японцев было шесть лет, чтобы подготовиться к этому чемпионату мира, они с серьезным настроем подошли к турниру. На последнем чемпионате мира Самоа была седьмой. Шотландия и Ирландия находятся в прекрасной форме, не могу назвать их недостатков. Но регби - это игра мотивации, так что мы можем обыграть их, если у нас будет правильный настрой", - сказал Джонс.

"На предстоящем чемпионате мира мы хотим представить команду, которая будет пользоваться уважением в мире регби и среди российских болельщиков. Уровень популярности этой игры растет в стране, у Федерации регби России большие планы на этот замечательный вид спорта. Нам нужно показать достойное выступление, чтобы мы дали положительный посыл на развитие регби в России, ведь многие не знают про регби в стране", - добавил специалист.

Сборная России во второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, они заняли последнее место в группе, проиграв все четыре встречи предварительного раунда с общим счетом 57:196.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября.