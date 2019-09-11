СМИ: Малкин намеревался покинуть "Питтсбург" из-за хоккеиста Кессела

ТАСС, 11 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин был готов покинуть команду, если бы в составе остался американец Фил Кессел. Об этом сообщает телеканал CBS.

Летом Кессел был обменян "Питтсбургом" в "Аризону" вместе с Дейном Бриксом и выбором в четвертом раунде драфта на Алекса Гальченюка и Пьера-Оливье Жозефа.

Малкин и Кессел играли в одном звене, однако, по информации источника, 33-летний россиянин был недоволен действиями американца. Сообщается, что Малкин считал, что Кессел беспокоился только о личной статистике, а не о командном успехе. Однако отмечается, что Малкин отрицал тот факт, что ставил ультиматум клубу, говоря о том, что "Питтсбург" является для него домом и он никогда не просил покинуть его.

Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2016, 2017), также на его счету серебряные медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Малкин был выбран "Питтсбургом" под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В составе клуба он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Всего в НХЛ он провел 852 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1002 очка (391 шайба + 611 передач), в плей-офф на его счету 168 (63+105) очков в 162 играх.

В составе сборной России Малкин дважды выиграл чемпионат мира, два раза стал серебряным призером турнира и три раза - бронзовым.