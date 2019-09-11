Международный союз биатлонистов снял обвинения в допинге со спортсменов сборной Казахстана

В январе 2017 года в Восточном Тироле местный житель обратил внимание, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали на бензоколонке большую картонную коробку. В ней позднее были обнаружены такие материалы одноразового пользования, как шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на допинг. Помимо этого, в коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Коробка была передана Антидопинговому агентству Австрии, анализ найденных документов и записей показал, что содержимое коробки принадлежит сборной Казахстана.

В январе 2019 года итальянская полиция провела обыск в расположении сборной Казахстана, которая участвовала в этапе Кубка мира в Антхольце, этот обыск проводился в рамках официального расследования австрийских органов, связанного с ситуацией во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Во время обыска в комнате врача сборной Казахстана Хоссилбека Тагаева полиция обнаружила упаковки с преднизолоном, который входит в список запрещенных веществ, в марте врач был временно отстранен от участия в любом мероприятии под эгидой IBU. В феврале 2017 года во время мирового первенства австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах сборной Казахстана, в результате чего было изъято множество медицинских препаратов. Позднее у казахстанских спортсменов были взяты анализы для проверки на допинг, все допинг-тесты дали отрицательный результат.