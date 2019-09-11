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Летние неолимпийские виды спорта

Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы

В заключительном матче группового этапа россияне уступили команде Португалии со счетом 1:4

ТАСС, 11 сентября. Юношеская сборная России (до 19 лет) по мини-футболу не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Риге.

Россияне в заключительном матче группового турнира уступили сборной Португалии со счетом 1:4. В составе сборной России гол забил Денис Титков (2-я минута), за португальцев отличились Севио Марсело (13, 40), Томаш Пасу (39) и Томаш Рейш (40).

После трех туров сборная России набрала три очка, одержав победу над сборной Латвии (5:1) и уступив полякам (2:3) и португальцам. Лидирует команда Португалии (9 очков). Россияне не смогут подняться выше второй строчки в таблице, за которую в очном матче поспорят сборные Польши и Латвии. Встреча пройдет позднее в среду.

Во второй группе досрочно в полуфинал вышла команда Испании, на второе место претендуют сборные Украины и Хорватии.

В финальном турнире чемпионата Европы принимают участие восемь команд в двух группах. Полуфинальные матчи пройдут 12 сентября. Финальная встреча состоится 14 сентября.

Чемпионат Европы по мини-футболу среди юношей (игроки до 19 лет) проходит впервые. Следующий турнир состоится в 2021 году, место проведения соревнований Союз европейских футбольных ассоциаций определит позднее.

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