Боец ММА Фергюсон заявил, что знает о проблемах в защите чемпиона UFC Нурмагомедова

ТАСС, 11 сентября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон заявил, что знает о проблемах в защите обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Комментарий 35-летнего Фергюсона приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

7 сентября Нурмагомедов провел защиту титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против американца Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. В команде Нурмагомедова позднее заявили, что приоритетным соперником для следующего боя является Фергюсон.

"Я вижу много дыр в его защите. Но у него высококлассная команда, и они, конечно, понимают, что с этим делать. Они подумают и постараются залатать эти дыры, и в следующем бою выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели", - сказал Фергюсон.

В активе 30-летнего Нурмагомедова на данный момент 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения. Фергюсон является одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе, всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения.