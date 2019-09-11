Путин: "Президентские спортивные игры" помогут школьникам обрести уверенность

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Убежден, нынешние соревнования запомнятся вам как одно из наиболее ярких событий школьной жизни, порадуют насыщенной культурной, образовательной программой, новыми знакомствами, помогут обрести уверенность в собственных силах и возможностях", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что участие в этих соревнованиях - это значимое событие для каждого из участвующих. "Вы хорошо подготовились к Играм, в ходе отборочных туров продемонстрировали спортивный характер, собранность и волю и обеспечили себе место в финале. И конечно, сегодня все вы нацелены на победу, на успех", - добавил он.

Путин пожелал участникам удачи и всего наилучшего.

"Президентские спортивные игры" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с "Президентскими состязаниями". Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае проходит всероссийский этап. Смена в "Орленке" продлится до 28 сентября.