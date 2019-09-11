Непомнящий и Карякин вышли во второй раунд Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами победил монгольского шахматиста Сугара Ган-Эрдене во второй партии первого раунда на Кубке мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

В других партиях россиянин Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индонезийцем Сусанто Мегаранто, китаец Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл представителя Папуа - Новой Гвинеи Шона Пресса. Голландец Аниш Гири черными фигурами переиграл представителя Бангладеш Мухаммеда Фахада Рахмана. Француз Максим Вашье-Лаграв белыми фигурами сыграл вничью с нигерийцем Даниэлем Анвули. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми фигурами победил Фи Антенаина Ракотомахаро из Мадагаскара.

По сумме двух партий Непомнящий вышел во второй круг соревнований. Также в следующий раунд вышли Карякин, Дин Лижэнь, Гири, Вашье-Лаграв, Мамедьяров. Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.