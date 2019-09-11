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Кубок мира по баскетболу

Сборная Австралии по баскетболу сыграет с командой Испании в полуфинале Кубка мира

В 1/4 финала австралийцы обыграли команду Чехии со счетом 82:70
Описание
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 11 сентября. Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Чехии со счетом 82:70 в четвертьфинальном матче Кубка мира, который проходит в Китае.

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Самым результативным игроком в составе сборной Австралии стал Патрик Миллс, который набрал 24 очка, также на его счету четыре подбора и шесть результативных передач. Наибольшее количество очков в составе сборной Чехии набрал Патрик Ауда (21), на счету которого также три подбора. Дабл-дабл в матче сделал чех Томаш Саторанский (13 очков + 13 передач).

В полуфинале 13 сентября австралийцы сыграют с испанцами, которые оказались сильнее поляков (90:78). В другом полуфинале 13 сентября сыграют французы и аргентинцы.

Сборная Австралии в 12-й раз принимает участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда впервые вышла в полуфинал турнира. Лучшим результатом австралийцев до нынешнего турнира было пятое место (1982, 1994). Сборная Испании в 12-й раз выступает на Кубке мира, команда становилась победителем турнира в 2006 году.

Кубок мира завершится 15 сентября.

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