Гунина обыграла Кашлинскую в первом туре этапа женского Гран-при FIDE в Сколково

ТАСС, 11 сентября. Россиянка Валентина Гунина одержала победу над соотечественницей Алиной Кашлинской в первом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории Инновационного центра "Сколково".

Также в первом туре россиянка Александра Горячкина обыграла болгарку Антуанету Стефанову, Александра Костенюк сыграла вничью с немкой Элизабет Петц, Екатерина Лагно - с француженкой Мари Себаг. Победы в первом туре добилась китаянка Цзюй Вэньцзюнь, оказавшаяся сильнее шведки Пиа Крамлинг, партия между индийскими шахматистками Хампи Конеру и Харикой Дронавалли завершилась вничью.

В следующем туре пройдут партии Костенюк - Гунина, Горячкина - Петц, Кашлинская - Лагно, Цзюй Вэньцзюнь - Дронавалли, Себаг - Конеру, Крамлинг - Стефанова.

Этап Гран-при в Сколково завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. 17 сентября у спортсменок запланирован выходной день.