ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, уступив "Торпедо" в овертайме

ТАСС, 11 сентября. Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров (28) и Станислав Бочаров (65), у проигравших отличился Михаил Григоренко (15-я минута). Григоренко четвертый матч подряд набирает очки, всего в его активе 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также четвертый матч подряд очки набирает армеец Кирилл Капризов, который отдал результативную передачу, в его активе теперь шесть очков (1+5). Защитник "Торпедо" Георгий Мишарин провел 500-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому "Авангарду" (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский "Ак Барс" (3:2), нижнекамский "Нефтехимик" (3:2 ОТ) и череповецкую "Северсталь" (4:0). "Торпедо" прервало серию из семи поражений в домашних матчах против ЦСКА.

ЦСКА возглавляет таблицу в Западной конференции, имея в активе семь очков после пяти матчей. "Торпедо" поднялось на восьмое место, набрав четыре очка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, а "Торпедо" на домашней площадке встретится с хельсинкским "Йокеритом". Обе встречи пройдут 13 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 1:3; "Адмирал" (Владивосток) - "Трактор" (Челябинск) - 1:3; "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:0; "Северсталь" (Череповец) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - 1:4.