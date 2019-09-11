ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, уступив "Торпедо" в овертайме

ТАСС, 11 сентября. Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
В составе "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров (28) и Станислав Бочаров (65), у проигравших отличился Михаил Григоренко (15-я минута). Григоренко четвертый матч подряд набирает очки, всего в его активе 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также четвертый матч подряд очки набирает армеец Кирилл Капризов, который отдал результативную передачу, в его активе теперь шесть очков (1+5). Защитник "Торпедо" Георгий Мишарин провел 500-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому "Авангарду" (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский "Ак Барс" (3:2), нижнекамский "Нефтехимик" (3:2 ОТ) и череповецкую "Северсталь" (4:0). "Торпедо" прервало серию из семи поражений в домашних матчах против ЦСКА.
ЦСКА возглавляет таблицу в Западной конференции, имея в активе семь очков после пяти матчей. "Торпедо" поднялось на восьмое место, набрав четыре очка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, а "Торпедо" на домашней площадке встретится с хельсинкским "Йокеритом". Обе встречи пройдут 13 сентября.
Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 1:3; "Адмирал" (Владивосток) - "Трактор" (Челябинск) - 1:3; "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:0; "Северсталь" (Череповец) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - 1:4.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Авангард
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|14-11
|8
|2
|Автомобилист
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|14-8
|8
|3
|Нефтехимик
|5
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|15-8
|7
|4
|Трактор
|6
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|13-13
|7
|5
|Барыс
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|10-9
|6
|6
|Салават Юлаев
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8-5
|5
|7
|Ак Барс
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|13-8
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-9
|4
|9
|Адмирал
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|7-10
|4
|10
|Куньлунь
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|7-8
|4
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|7-13
|3
|12
|Амур
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|6-12
|1
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|5
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|12-9
|7
|2
|СКА
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|13-11
|6
|3
|Витязь
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|12-6
|6
|4
|Динамо Мск
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|10-10
|6
|5
|Спартак
|5
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|14-15
|5
|6
|Йокерит
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|14-11
|4
|7
|ХК Сочи
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-14
|4
|8
|Торпедо НН
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|10-14
|4
|9
|Динамо Р
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7-12
|4
|10
|Северсталь
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|10-16
|3
|11
|Динамо Мн
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|13-16
|2
|12
|Локомотив
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-10
|2