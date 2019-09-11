{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, уступив "Торпедо" в овертайме

Победную шайбу забросил Станислав Бочаров
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло московский ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Торпедо" шайбы забросили Дамир Жафяров (28) и Станислав Бочаров (65), у проигравших отличился Михаил Григоренко (15-я минута). Григоренко четвертый матч подряд набирает очки, всего в его активе 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также четвертый матч подряд очки набирает армеец Кирилл Капризов, который отдал результативную передачу, в его активе теперь шесть очков (1+5). Защитник "Торпедо" Георгий Мишарин провел 500-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому "Авангарду" (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский "Ак Барс" (3:2), нижнекамский "Нефтехимик" (3:2 ОТ) и череповецкую "Северсталь" (4:0). "Торпедо" прервало серию из семи поражений в домашних матчах против ЦСКА.

ЦСКА возглавляет таблицу в Западной конференции, имея в активе семь очков после пяти матчей. "Торпедо" поднялось на восьмое место, набрав четыре очка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, а "Торпедо" на домашней площадке встретится с хельсинкским "Йокеритом". Обе встречи пройдут 13 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Нур-Султан) - 1:3; "Адмирал" (Владивосток) - "Трактор" (Челябинск) - 1:3; "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:0; "Северсталь" (Череповец) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - 1:4.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Авангард531000114-118
2Автомобилист421100014-88
3Нефтехимик530001115-87
4Трактор621001213-137
5Барыс530000210-96
6Салават Юлаев32001008-55
7Ак Барс320000113-84
8Сибирь420000210-94
9Адмирал42000027-104
10Куньлунь41010027-84
11Металлург Мг51001037-133
12Амур50000146-121
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА521001112-97
2СКА421000113-116
3Витязь430000112-66
4Динамо Мск421000110-106
5Спартак510003114-155
6Йокерит420000214-114
7ХК Сочи420000212-144
8Торпедо НН511000310-144
9Динамо Р41100027-124
10Северсталь510001310-163
11Динамо Мн410000313-162
12Локомотив31000027-102

 

Сборные по футболу
Юношеская сборная России по мини-футболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы
В полуфиналах сыграют португальцы и хорваты, испанцы и поляки
Читать полностью