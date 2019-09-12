Бывший футболист Роналдиньо сыграет за "Санта-Фе" в товарищеском матче

ТАСС, 12 сентября. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, завершивший профессиональную карьеру, примет участие в товарищеском матче в составе колумбийской команды "Санта-Фе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Матч с участием 39-летнего бразильца пройдет 17 октября, соперник колумбийской команды пока не определен.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году.

В составе "Барселоны" (2003-2008) Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за "Милан" (2008-2011), он выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, также в 2005 году он удостаивался награды "Золотой мяч", которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы. В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.