Основная работа по подготовке России к ЧМ по волейболу начнется в 2020 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Основная работа по подготовке России к мужскому чемпионату мира по волейболу 2022 года начнется в следующем году. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Матчи чемпионата мира по волейболу - 2022 примут десять российских городов.

"Оргкомитет уже создан, основная работа начнется в 2020 году. Города, которые примут матчи, уже утверждены, осталось решить вопрос, будут ли готовы новые спортивные сооружения. Надеюсь, что мы реализуем все, что запланировали", - сказал Яременко.

Решение о проведении чемпионата мира по волейболу 2022 года в России было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола.