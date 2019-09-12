Клуб КХЛ "Ак Барс" поднимет именной стяг в честь Билялетдинова под свод домашней арены

ТАСС, 12 сентября. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" поднимет именной тренерский стяг с фамилией Зинэтулы Билялетдинова под свод "Татнефть-Арены". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Чествование 64-летнего специалиста произойдет в пятницу на матче между "Ак Барсом" и магнитогорским "Металлургом".

"Зинэтула Билялетдинов - специальный гость на первом домашнем матче "Ак Барса" в сезоне, - говорится в заявлении пресс-службы. - Перед началом игры с магнитогорским "Металлургом" мы проведем чествование Зинэтулы Хайдяровича, поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под свод домашней арены".

Специалист возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. Под его руководством казанский клуб трижды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018) и один раз уступил в финале (2015). Также в 2006 году "Ак Барс" стал чемпионом России, в 2007 году завоевал Кубок европейских чемпионов, в 2008-м - Континентальный кубок.

На данный момент в турнирной таблице КХЛ "Ак Барс" занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав четыре очка после трех сыгранных встреч. "Металлург" идет на 11-м месте в Восточной конференции, набрав три очка после пяти проведенных матчей.