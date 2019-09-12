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Зимние олимпийские виды спорта

Призер ЧМ Просвирнова пропустит отборочные старты сборной России по шорт-треку

Соревнования пройдут в Коломне в конце сентября

КОЛОМНА /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Многократный призер чемпионатов мира и один из лидеров сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова пропустит отборочные соревнования в национальную команду. Об этом журналистам в четверг рассказал тренер сборной России Владимир Григорьев.

Отборочные соревнования пройдут в конце сентября в Коломне.

"Семен Елистратов точно будет на отборочных соревнованиях. У Софии есть причина, по которой она не сможет приехать", - сообщил Григорьев.

21-летняя Просвирнова является двукратным серебряным призером (1000 м, эстафета) и двукратным бронзовым призером (1500 м, эстафета) чемпионатов мира. На ее счету также пять побед на чемпионатах Европы и золото зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске (эстафета).

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