Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на четыре года за допинг

ТАСС, 12 сентября. Российский легкоатлет Олег Ильин, специализирующийся на беге на средние и длинные дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение 30-летнего спортсмена отсчитывается с 26 июля 2019 года. Ильин нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: "Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".

Ильин получил звание мастера спорта в мае 2015 года.