Английские футболисты могут уйти с поля в матче против болгар в случае проявления расизма

ТАСС, 12 сентября. Футболисты сборной Англии рассматривают возможность покинуть поле в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Болгарии в случае, если они столкнутся с проявлением расизма. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) совместно с представителями правопорядка готовит план действий на случай проявлений расизма в гостевом матче против болгар.

В июле Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз частичным закрытием трибун на два ближайших отборочных матча к чемпионату Европы 2020 года (против сборных Англии и Чехии) за проявление расизма болельщиками на игре против команды Косова (2:3), которая прошла 10 июня. На матче против англичан необходимо закрыть для болельщиков 5000 мест.

Матч между сборными Англии и Болгарии пройдет 14 октября. В турнирной таблице группы А сборная Англии занимает первое место, одержав четыре победы в четырех матчах (12 очков). Сборная Болгарии располагается на последнем месте, набрав два очка после пяти встреч.