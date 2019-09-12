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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при

Второе место занимает российский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, третьими идут канадцы Надя Башинска и Питер Бомон

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный лидируют в танцах на льду после ритмического танца на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

Спортсмены получили за прокат 67,70 балла. Второе место занимает российский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (64,79), третьими идут канадцы Надя Башинска и Питер Бомон (59,83). Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов заняли пятое место (55,71).

Этап в Челябинске завершится 14 сентября. Позднее в четверг короткую программу представят пары и юноши.

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Зимние олимпийские виды спорта
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