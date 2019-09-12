{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Более 1,5 тыс. полицейских будет работать на матче открытия КМ по регби Япония - Россия

В общей сложности на охрану Кубка мира будет мобилизовано около 9000 сотрудников правопорядка

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Матч открытия Кубка мира по регби между командами Японии и России, который пройдет 20 сентября, будут охранять 1700 токийских полицейских. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в общей сложности на охрану Кубка мира, который пройдет в городах Японии с 20 сентября по 2 ноября, будет мобилизовано около 9000 сотрудников правопорядка.

Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Россиянин Егоров встретится с эквадорцем Дельгадо во втором раунде ЧМ по боксу
Поединок состоится 14 сентября
Читать полностью