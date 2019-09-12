Россиянин Егоров встретится с эквадорцем Дельгадо во втором раунде ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Василий Егоров проведет поединок против представителя Эквадора Луиса Дельгадо во втором раунде чемпионата мира. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В первом раунде в весовой категории до 52 кг Дельгадо победил японца Тосо Касивасаки со счетом 3:2. Егоров не боксировал в первом раунде, поскольку является сеяным на турнире (восьмой номер). Поединок против Дельгадо он проведет 14 сентября.

Егоров является серебряным призером чемпионата мира 2015 года , также на его счету две золотые медали европейских первенств (2015, 2017).

Позже в четверг соперника по второму раунду в весовой категории до 63 кг узнает россиянин Илья Попов. Им станет победитель боя между молдавским спортсменом Александром Параскивом и представителем Иордании Обадой Алкасбехом.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.