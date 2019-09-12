Шанаева и Нарижный поменяли дорожку шагов в ритм-танце перед этапом Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный изменили дорожку шагов и серию твизлов в ритм-танце перед этапом юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсмены сообщили журналистам в четверг.

Танцевальные дуэты представили ритм-танцы на турнире в Челябинске в четверг. Шанаева и Нарижный занимают первое место после данного вида программ, набрав 67,70 балла.

"В целом мы довольны прокатом. Мы поменяли дорожку и твизлы, - сказал Нарижный. - "Физики" [для того, чтобы выкатывать программы целиком] уже хватает, все нормально, мы приноровились".

"Мы хотим брать больше плюсов от элементов, от целостности программ, поэтому делаем акцент на такие базовые вещи, за которые можем получать больше", - добавила Шанаева.

Танцевальные дуэты представят произвольные программы в субботу.