Чемпионы мира по футболу Тотти, Алдаир и Кандела провели тренировку для детей в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Чемпионы мира Франческо Тотти, Алдаир и Венсан Кандела провели тренировку для детей Центра дворового футбола имени Гавриила Качалина. Мероприятие прошло в центре Москвы.

В рамках занятия футболисты провели двусторонний матч с детьми 2008 года рождения. Затем для юных игроков были организованы футбольные конкурсы.

Также в мероприятии принял участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. "Уверен, ребята запомнят этот день. Сыграть во дворе с чемпионами мира - это счастье", - сказал Булыкин ТАСС.

Тотти становился чемпионом мира в 2006 году в составе сборной Италии, Алдаир - в 1994-м в составе сборной Бразилии, Кандела - в 1998-м в составе сборной Франции.