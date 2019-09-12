Карполь: Гилязутдинов мог бы возглавить женскую сборную России по волейболу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский специалист Ришат Гилязутдинов мог бы возглавить женскую национальную команду после ухода Вадима Панкова. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь.

Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Серджио Бузато.

"Если говорить о российских специалистах, то их мало - может быть один, - сказал Карполь. - Ришат Гилязутдинов зарекомендовал себя на международной арене и внутри страны. Не знаю, готов ли он, все зависит от федерации. Также федерация может вести поиск специалиста за границей - это не критическая проблема".

"Иностранцам тяжело работать с нашими людьми, но такая возможность не исключена. У нас уже был (Джованни) Капрара, он даже выиграл с нашими девочками чемпионат мира", - добавил собеседник агентства.

Гилязутдинов в настоящий момент возглавляет казанское "Динамо".