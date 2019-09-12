"Трактор" вылетит на матч КХЛ с "Куньлунем" на день позже

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Игроки, тренерский штаб и персонал челябинского "Трактора" вылетят из Владивостока в китайский Шэньчжэнь на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Куньлунем" на день позже запланированного из-за проблем с разрешением на посадку в Китае. Об этом ТАСС в телефонном разговоре сообщил генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.

Встреча состоится 14 сентября в Шэньчжэне и начнется в 10:00 по московскому времени. В среду "Трактор" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1.

"Там был перенос с вылетом, мы на день позже вылетаем из Владивостока, готовы дать бой "Куньлуню". Была проблема с разрешением на посадку, из-за этого вылет задерживается. Как мне известно, это связано с празднованиями в Китае (13 сентября в Поднебесной будет отмечаться праздник Середины осени (Чжунцюцзе) - одно из традиционных празднеств, красная дата китайского календаря - прим. ТАСС). Мы должны были вылететь сегодня, но вылетим завтра", - пояснил Видгоф.

"Трактор" после шести игр набрал семь очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе "Куньлуня" четыре очка в четырех матчах, команда занимает 10-е место в Восточной конференции.