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Зимние олимпийские виды спорта

Российские пары лидируют на юниорском Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

После короткой программы лидируют Ксения Ахантьева и Валерий Колесов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы занимают первые четыре места по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Юниорского Гран-при. Соревнования проходят в Челябинске.

После короткой программы лидируют Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 67,62 балла. Второе место у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева (67,12), третье место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (63,04), четвертыми идут Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).

Ранее в четверг в соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце первыми стали россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Позднее 12 сентября короткую программу представят юноши. Этап в Челябинске завершится 14 сентября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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