Одер: этап Гран-при в Челябинске поспособствует росту интереса к фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Этап юниорского Гран-при в Челябинске поспособствует росту интереса к фигурному катанию в регионе среди молодого поколения. Об этом ТАСС в четверг сообщил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Леонид Одер.

Челябинск впервые принимает этап юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят с 12 по 14 сентября.

"В плане привлечения юных ребят к занятиям спортом и фигурному катанию в частности проведение подобных соревнований играет огромную роль, - сказал Одер. - Мы это уже ощутили на примере других крупных международных соревнований, которые у нас проходили. Не сомневаюсь, что интерес к фигурному катанию в регионе возрастет. И нынешние старты рассматриваем как очередной шаг к тому, чтобы Южный Урал воспринимался как спортивный регион, в котором придают большое значение привлечению юных мальчишек и девчонок к занятиям спортом".