Клубы РПЛ заняли шестое место в мире по тратам на футболистов в летнее трансферное окно

ТАСС, 12 сентября. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) стали шестыми в мире по количеству потраченных денег на футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).,

Российские команды потратили $233,5 млн, что на 272,4% больше, чем летом 2018 года. Больше всех потратили на трафнсферы английские команды - $1,36 млрд, затем идут испанские клубы ($1 млрд) и итальянские ($701 млн).

Всего за прошедшее трансферное окно было осуществлено 8 935 международных переходов, общая сумма которых составила $5,79 млрд. Более 75% от этой суммы потратили клубы из чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.