Россиянин Попов встретится с молдаванином Параскивом во втором раунде ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Илья Попов проведет поединок против представителя Молдавии Александра Параскива во втором раунде чемпионата мира. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В первом раунде в весовой категории до 63 кг Параскив победил представителя Иордании Обаду Алкасбеха. Поединок закончился дисквалификацией иорданца за удар соперника головой. Попов не боксировал в первом раунде, поскольку сборная России является сеяной на турнире (восьмой номер). Поединок против Параскива он проведет 14 сентября.

Попов является чемпионом России 2018 года, также на его счету золото летних юношеских Олимпийских игр того же года.

Ранее соперника по второму раунду в весовой категории до 52 кг узнал россиянин Василий Егоров. Им стал представитель Эквадора Луис Дельгадо.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.