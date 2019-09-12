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Форум "Россия - спортивная держава"

Совет при президенте по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава"

Форум пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября
Помощник президента РФ Игорь Левитин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта пройдет в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия - спортивная держава". Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Мы совместим проведение форума с Советом при президенте по развитию физической культуры и спорта. Мы проводим его два раза в год. Один раз он будет совмещаться с этим форумом", - сказал Левитин.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и другие города. В 2018 году форум проводился в Ульяновске, его участниками стали около 3 тыс. человек. С 2019 года форум будет проводиться ежегодно.

Теги
Левитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"
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