Совет при президенте по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта пройдет в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия - спортивная держава". Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Мы совместим проведение форума с Советом при президенте по развитию физической культуры и спорта. Мы проводим его два раза в год. Один раз он будет совмещаться с этим форумом", - сказал Левитин.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и другие города. В 2018 году форум проводился в Ульяновске, его участниками стали около 3 тыс. человек. С 2019 года форум будет проводиться ежегодно.