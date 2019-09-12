Около 400 волонтеров будут участвовать в проведении форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 волонтеров будут участвовать в проведении форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам в четверг заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

"Наследием чемпионата мира по футболу 2018 года являются не только здания и сооружения, но и волонтеры. Мы привлекаем около 400 волонтеров, в том числе и тех, кто участвовал в проведении чемпионата мира по футболу. Будет организовано питание, медицинское обслуживание, они покажут настоящее гостеприимство", - заявил Никитин.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу.