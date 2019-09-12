Нижний Новгород может стать постоянным организатором форума "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нижний Новгород, возможно, станет постоянным местом проведения форума "Россия - спортивная держава". Об этом журналистам в четверг заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября.

"Руководство страны и Министерство спорта РФ поддержало идею закрепления проведения этого мероприятия в Нижнем Новгороде. Хотелось бы убедиться в итоговом решении. Мы гарантировали полную готовность проводить мероприятие на самом высоком уровне", - заявил Никитин.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города. Центром проведения форума в Нижнем Новгороде станет район Стрелки, где расположен стадион, принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.