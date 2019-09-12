Российский боксер Бакши не считает себя фаворитом на чемпионате мира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Глеб Бакши, который выступит на чемпионате мира в весовой категории до 75 кг, не считает себя фаворитом соревнований. Его комментарий приводит Федерации бокса России.

Во втором круге 23-летний россиянин проведет поединок с азербайджанцем Амином Кушховым в субботу.

"Я не могу назвать себя фаворитом, но только я знаю, что могу добиться максимального результата, - заявил Бакши. - Цель одна - первое место, круто, что чемпионат мира проходит в России, это точно никак не отвлекает, наоборот, еще больше мотивирует. Я понимаю, что у нас будет колоссальная поддержка и мы будем чувствовать эту положительную энергию".

Бакши добавил: "Перед стартом присутствует небольшой мандраж, но волнением это назвать нельзя, так что ощущения вполне обычные. После Европейских игр в Минске я многое переосмыслил и вырос ментально - у меня теперь совсем другой настрой. Если раньше у меня были какие-то сомнения в своем боксе, то сейчас я полностью уверен в себе. На Европейских играх я долго ждал своего первого поединка, и сейчас я вполне нормально отнесся к этому ожиданию".

В случае выхода в четвертьфинал Бакши может встретиться с кубинцем Арленом Лопесом, который является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2015 года. "Мы трижды должны были боксировать с Лопесом в этом году, но три раза этого не случилось. Значит, так надо было. Я жду этого боя, но до такого поединка еще нужно дойти", - сказал Бакши.

Бакши стал победителем чемпионата России в 2018 году и бронзовым призером соревнований в 2017 году. Чемпионат мира завершится 21 сентября.