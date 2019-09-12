Самый юный шахматист Кубка мира остался доволен своим результатом

ТАСС, 12 сентября. Самый молодой участник Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана заявил, что доволен показанным результатом на турнире. Комментарий гроссмейстера приводит пресс-служба Кубка мира.

14-летний Абдусатторов проиграл в первом раунде россиянину Максиму Матлакову и завершил выступление на турнире. Матчи второго круга пройдут 13-15 сентября.

"Я и раньше играл с мировыми гроссмейстерами, не испытываю страха перед именами. Да, я вылетел из Кубка, но это мой первый опыт, я им доволен. Немного не хватило в концовке, ошибся, но борьба шла равная", - рассказал Абдусатторов.

"Организация турнира просто отличная. Я чувствую себя здесь комфортно, несмотря на сибирский климат", - добавил шахматист.

Абдусатторов стал гроссмейстером в возрасте 13 лет и одного месяца. За всю историю шахмат только четыре человека получали данное звание раньше представителя Узбекистана. Самым молодым шахматистом, ставшим гроссмейстером, является Сергей Карякин, на тот момент ему было 12 лет и семь месяцев. Также в список самых молодых гроссмейстеров входят Доммараджу Гукеш из Индии (12 лет, семь месяцев и 17 дней), Явохир Синдаров из Узбекистана (12 лет, 10 месяцев и пять дней) и Рамешбабу Прагнанандха из Индии (12 лет, 10 месяцев и 13 дней).

Все матчи Кубка мира, кроме финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире принимают участие 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.