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Летние олимпийские виды спорта

Левитин: Азербайджан задал высокую планку проведения спортивных мероприятий

С 16 по 22 сентября там пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Азербайджан обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне. Таким мнением на пресс-конференции, посвященной форуму "Россия - спортивная держава", поделился помощник президента РФ Игорь Левитин.

Баку примет чемпионат мира по художественной гимнастике с 16 по 22 сентября.

"Если говорить про Азербайджан как организатора крупных соревнований, то он задал высокую планку проведения соревнования. Эта структура будет использована и для проведения чемпионата мира в Баку. От наших участников знаю - очень хвалят не только организацию, сам город, гостеприимство, логистику, красивый аэропорт. Город обеспечен необходимой инфраструктурой. С удовольствием приезжаю в Азербайджан, как и мои друзья спортсмены", - сказал Левитин.

"Азербайджан умеет принимать крупные мероприятия, они даже сумели провести этап "Формулы-1 в городе. Редко где такое увидишь, это было интересно. Спорт очень развит в Азербайджане", - заключил Левитин.

Теги
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