Колобков доволен результатами отбора россиян на Игры-2020, но к игровым видам есть вопросы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков в целом удовлетворен тем, как российские спортсмены проходят отбор на Олимпийские игры в Токио. Об этом он рассказал в четверг в общении с журналистами.

"В принципе, я доволен тем, как проходят олимпийский отбор наши спортсмены в основных видах спорта, но есть вопросы и беспокойство в отношении игровых. В остальных сомнений нет - уверен, мы завоюем лицензии, порядка 400 человек будут участвовать в Играх", - рассказал Колобков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Но игровые виды спорта очень важны, для них должна быть отдельная программа развития, например, как в регби. Несмотря на то, что в женском гандболе у нас более-менее хороший результат, ему нужно уделять внимание, чтобы не растерять традиции. Мужской гандбол и мужское водное поло нужно возрождать. У женщин в водном поло ситуация получше, но не блестящая", - подчеркнул министр.

Колобков отметил, что неудача баскетболистов России на последнем Кубке мира не показательна. "Пять человек основной команды были травмированы, результат не показателен. Да, мы не стопроцентные лидеры, но сейчас в баскетболе очень сильная конкуренция, я уверен, что мы вполне можем отобраться на Игры, у нас еще будут шансы. В женском баскетболе идет некая смена поколений, но ситуация в команде мне нравится".

Комментируя предстоящий лицензионный к Играм чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане, Колобков отметил: "Мы всегда ждем от наших борцов медалей, для этих спортсменов есть только одно место на пьедестале - первое. Ждем прогресса и от женской борьбы. Сейчас важно понимать потенциал команды, пройти год к Олимпиаде без травм".

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 14 по 22 сентября.