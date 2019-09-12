Польские баскетболисты сыграют с американцами в матче за седьмое место на Кубке мира

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Чехии по баскетболу переиграла команду Польши со счетом 94:84 в матче турнира за места с пятого по восьмое на Кубке мира. Встреча прошла в китайском Шанхае.

Самым результативным игроком встречи стал чех Войтех Грубан (24 очка), у поляков больше всего очков набрал Адам Вачинский (22), столько же у чеха Томаша Саторанского, у его партнера по команде Яромира Богачика - 21. На счету Грубана 12 подборов, у поляков лидером по этому показателю стал Дамьян Кулиг (7). Саторанский сделал 12 результативных передач, Эй Джей Слотер, выступающий за команду Польши, сделал 10 передач. Ранее в четверг сборная Сербии оказалась сильнее команды США (94:89).

В субботу чехи встретятся с командой Сербии в матче за пятое место, поляки сыграют со сборной США в матче за седьмое место, оба матча пройдут в Пекине. Вне зависимости от исхода встречи, сборная США покажет свой худший результат на мировых первенствах (предыдущий антирекорд - шестое место в 2002 году).

В четвертьфиналах поляки уступили испанцам (78:90), чехи - австралийцам (70:82). В полуфинальных матчах сыграют сборные Испании и Австралии, а также команды Аргентины и Франции, обе встречи будут сыграны в пятницу.

Сборная Польши во второй раз принимает участие в мировых первенствах, в предыдущий раз поляки заняли пятое место в 1967 году. Команда Чехии дебютирует на мировых первенствах в этом году.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.