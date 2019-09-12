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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки не смогли выйти в полуфинал ЧМ среди игроков не старше 18 лет

Они проиграли бразильянкам в пяти сетах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет. Соревнования проходят в Египте.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (21:25, 17:25, 25:19, 25:17, 15:9) в пользу бразильянок.

В полуфинале команда Бразилии встретится с победителем матча между сборными США и Японии, который пройдет позднее в четверг, россиянки в матче за 5-8-е места встретятся с проигравшими этого матча. Полуфинал и матч за 5-8-е места пройдут 13 сентября.

На групповой стадии россиянки заняли первое место в группе В, победив во всех матчах. Вместе с командой России в группе В играли команды Румынии, Аргентины, Таиланда и Белоруссии.

Чемпионат мира завершится 14 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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