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Зимние олимпийские виды спорта

Власти Челябинской области заинтересованы в проведении турниров по фигурному катанию

С 12 по 14 сентября в Челябинске проходит этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области заинтересованы в проведении в будущем крупных турниров по фигурному катанию. Об этом ТАСС в четверг сообщил исполняющий обязанности министра спорта региона Леонид Одер.

С 12 по 14 сентября в Челябинске проходит первый в истории города этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

"У нас есть заинтересованность в том, чтобы крупнейшие соревнования по фигурному катанию и другим видам спорта проходили в Челябинске, но делать какие-то заявления по этому поводу пока не могу, - сказал Одер. - Наша задача сейчас - провести Гран-при среди юниоров на высоком организационном уровне. Будем рады, если Международный союз конькобежцев и Федерация фигурного катания на коньках России высоко оценят уровень организации проведения Гран-при, который позволит нам в дальнейшем претендовать на организацию других крупных соревнований по фигурному катанию".

Также Одер отметил, что оргкомитет этапа юниорского Гран-при провел большую работу для того, чтобы соревнования прошли на высоком уровне.

"Челябинск уже принимал первенство и чемпионат России в 2016 году, однако впервые на нашей земле проходят соревнования по фигурному катанию международного уровня. Челябинская область имеет большой опыт в проведении соревнований подобного уровня, ранее на Южном Урале проходили чемпионаты мира по дзюдо, тхэквондо и спортивным танцам, юниорский чемпионат мира по хоккею, Мировая лига по водному поло и прочее. Конечно же, для нас большая честь провести и международные соревнования по такому красивому виду спорта, как фигурное катание, оргкомитет Гран-при провел большую работу для того, чтобы наш этап был одним из лучших в календаре Международного союза конькобежцев", - сказал он.

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Зимние олимпийские виды спорта
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