Россиянин Федосеев пробился во второй круг Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Михаил Федосеев оказался сильнее индийского спортсмена Сурья Шехара Гангули на тай-брейке в первом круге Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Федосеев и Гангули обменялись победами в первом круге. На тай-брейке они сначала дважды сыграли вничью (две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход), затем спортсмены провели еще две партии (10 минут, 10 секунд на ход), в обеих победил Федосеев. Во втором круге он сыграет с другим индийцем - Пенталой Харикришной, который в первом круге переиграл кубинца Юрия Гонсалеса Видаля, одержав победы в обеих партиях.

Также на тай-брейке россиянин Максим Матлаков (победа и ничья) оказался сильнее 14-летнего представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова, Александр Предке (победа и ничья) переиграл соотечественника Алексея Сарану, Дмитрий Андрейкин (победа и ничья) победил бразильца Крикора Севага Мехитариана, Евгений Томашевский оказался сильнее соотечественника Никиты Петрова (победа и ничья). Алексей Придорожный (три ничьи, одно поражение) уступил китайцу Ван Хао. Десятый номер мирового рейтинга Международной шахматной федерации китаец Юй Янъи (победа и три ничьи) победил иранца Эхсана Гаема Магами. Двадцатый номер мирового рейтинга американец Хикару Накамура переиграл алжирца Билеля Белласена (две победы).

Первые партии второго круга пройдут в пятницу.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября, последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире принимают участие 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс. Финалисты Кубка мира напрямую попадут на турнир претендентов 2020 года.