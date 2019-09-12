Игита Гарсия стал самым молодым колумбийцем, выигравшим этап Гранд-тура

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Серхио Андрес Игита Гарсия из команды EF Education First одержал победу на 18-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Кольменар-Вьехо и финишировал в Бесерриля-де-ла-Сьерра.

22-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 177,5 км за 4 часа 33 минуты 9 секунд. Второе место занял лидер общего зачета словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma, +0.15), который в финишном створе опередил испанца Алехандро Вальверде (Movistar). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") финишировал 64-м (+18.24), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 73-м (+21.32), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 88-м (+21.32). Кузнецов и Чернецкий финишировали в одной группе, им засчитано одинаковое отставание.

Игита Гарсия стал самым молодым колумбийцем (22 года 42 дня), выигравшим этап Гранд-тура ("Тур де Франс", "Вуэльта Испании" и "Джиро д'Италия"), предыдущее достижение принадлежало Фернандо Гавирии (победа на "Джиро д'Италии в 26 лет 261 день).

В общем зачете продолжает лидировать Роглич (Jumbo Visma, 71:16.54), вторым идет Вальверде (+2.50), третьим - колумбиец Наиро Кинтана (Movistar, +3.31). Кочетков занимает 82-е место (+2:50.23), Чернецкий - 103-е (+3:21.30), Кузнецов - 140-е (+4:07.16).

19-й этап "Вуэльты" по равнинной местности пройдет в пятницу от Авилы до Толедо, его протяженность составит 165,2 км.

74-я "Вуэльта" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.