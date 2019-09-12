Федерация бокса России вместе с юристами продолжает расследование смерти Дадашева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России совместно с юристами продолжает расследование обстоятельств смерти боксера Максима Дадашева. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Федерация совместно с юристами продолжает расследование произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса 20 июля.