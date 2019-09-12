Бывшая первая ракетка мира Клейстерс вернется в теннис в 2020 году

ТАСС, 12 сентября. Четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема бельгийка Ким Клейстерс вернется в спорт в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

Клейстерс объявила о завершении карьеры спортсменки в 2012 году.

"Ким входит в число величайших теннисисток, так что ее возвращение является радостной новостью для семьи WTA и поклонников тенниса по всему миру. Благодаря ее любви к спорту Ким продолжает вдохновлять женщин и мужчин во всех сферах жизни. Я желаю Ким всего наилучшего в следующей главе ее игровой карьеры", - сказал исполнительный директор WTA Стив Саймон.

"Давайте это сделаем. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020-м", - написала 36-летняя теннисистка в своем Twitter.

Клейстерс трижды становилась победительницей Открытого чемпионата США (2005, 2009, 2010), также на ее счету победа в Открытом чемпионате Австралии (2011). Всего она становилась победителем 41 турнира WTA. Клейстерс трижды в карьере поднималась на первую строчку рейтинга WTA в 2003-м, 2006-м и 2011-м.