Даниелян заявил, что публика помогла ему справиться с волнением на Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Публика челябинской арены "Трактор" помогла российскому фигуристу Артуру Даниеляну побороть волнение в ходе короткой программы на этапе юниорского Гран-при. Об этом спортсмен рассказал в четверг журналистам.

Юноши представили короткие программы на турнире в Челябинске в четверг. Даниелян выиграл с юниорским мировым рекордом, набрав 83,31 балла.

"Сначала было большое волнение, не в себе был, - сказал Даниелян. - Но когда встретила публика, я оживился и стал кататься с удовольствием. Старался чисто прокатать программу".

Также фигурист отметил, что после открытого первенства Москвы, которое прошло с 2 по 5 сентября, проделал работу над качеством элементов. "Я там выступил, в оставшиеся дни мы проделали большую работу, - сказал он. - Оттачивали прыжки, выезды с них, чтобы я чувствовал себя на выезде и никуда не сваливался. Эти пара дней, думаю, сказались на сегодняшнем прокате".

"Сейчас я в лучшей готовности, чем на тех же открытых прокатах, мы провели большую работу, - добавил Даниелян. - Сейчас ощущаю некую легкость - и вес сбросил, и форму набираю".

Юноши выступят с произвольными программами в пятницу. Этап Гран-при в Челябинске завершится 14 сентября.