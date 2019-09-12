Фигурист Даниелян лидирует после короткой программы на юниорском Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Артур Даниелян занимает первое место после короткой программы в мужском одиночном катании на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Соревнования проходят в Челябинске.

Он получил за свой прокат 83,31 балла, установив юниорский мировой рекорд. Второе и третье место также занимают россияне - Петр Гуменник (74,15) и Илья Яблоков (73,73).

Ранее в четверг первые четыре места по итогам короткой программы в соревнованиях спортивных пар занимали россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 67,62 балла, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (67,12), Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (63,04), Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26). В соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце первыми стали россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (67,70), Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место (64,79).

В пятницу пройдет короткая программа в женском одиночном катании, а также свободная программа в соревнованиях пар и мужском одиночно катании. Этап в Челябинске завершится 14 сентября.