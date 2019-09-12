Гуменник планирует исполнять четверной лутц в произвольной программе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник планирует исполнить сложнейший из всех видов четверных прыжков - лутц в ходе произвольной программы этапа юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсмен сообщил журналистам в четверг.

Ранее юноши в рамках турнира в Челябинске представили короткие программы. Гуменник допустил ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа, выполнив последний прыжок в два оборота, и с результатом 74,15 занимает промежуточное второе место.

"Если не брать в расчет каскад, то все довольно хорошо получилось, - сказал Гуменник. - На приземлении с лутца я наклонился вперед и не смог вытащить себя, потому что на тройной прыжок нужно выкатываться на скорости, с места его не сделать. Поэтому второй [прыжок в каскаде] пришлось сделать двойным. Я думаю, это связано с тем, что я учу четверной лутц, делал его уже, после четверного сложно тройной делать".

Спортсмен поделился тем, какие прыжки в четыре оборота планирует исполнять в произвольной программе. "В самом лучшем случае это будет четверной лутц и четверной сальхов, - сказал он. - Возможно, придется облегчить, завтра на тренировке буду смотреть, потому что лутц я только недавно выучил, он еще не стабильный".

Также Гуменник оценил поддержку зрителей на этапе. "Очень редко, когда на юниорском этапе Гран-при так много людей, там (на арене "Трактор" - прим. ТАСС), наверное, число, близкое к тысяче, но очень громко поддерживали, - отметил фигурист. - Я старался немного от этого абстрагироваться, представить, что катаюсь один, как на тренировке. Перед большим количеством публики сложно выступать, потому что волнуешься больше, но когда уже идет вторая половина программы, и сил остается мало, поддержка помогает открыть второе дыхание".

Юноши выступят с произвольными программами в пятницу. Этап Гран-при в Челябинске завершится 14 сентября.