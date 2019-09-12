Гунина победила Костенюк во втором туре этапа женского Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина черными фигурами одержала победу над соотечественницей Александрой Костенюк во втором туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Все остальные поединки первого тура завершились ничейными результатами. Россиянка Александра Горячкина встретилась с немкой Элизабет Петц, Алина Кашлинская играла против соотечественницы Екатерины Лагно, китаянка Цзюй Вэньцзюнь - с индийской шахматисткой Харикой Дронавалли, француженка Мари Себаг встретилась с Хампи Конеру из Индии, шведка Пиа Крамлинг сыграла против болгарской спортсменки Антуанеты Стефановой.

В турнирной таблице первое место занимает Гунина (2 очка), у Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной по 1,5 очка, у Себаг, Конеру, Лагно, Дронавалли и Петц по 1 очку, таблицу замыкают Костенюк, Кашлинская, Стефанова и Крамлинг (по 0,5 очка).

В третьем туре в пятницу пройдут партии Гунина - Горячкина, Лагно - Костенюк, Конеру - Кашлинская, Дронавалли - Себаг, Петц - Крамлинг и Стефанова - Цзюй Вэньцзюнь.

Этап Гран-при завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс. По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.